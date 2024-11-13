Обнародованы цены, по которым будут продавать новогодние елки

13.11.2024 | 17:37

Администрация Пензы со ссылкой на информацию от предпринимателей обнародовала цены, по которым планируется продавать новогодние елки в декабре.

«Средняя стоимость сосны составит 1 300 рублей за дерево высотой от 1,3 м до 1,5 м, 1 700 рублей - от 1,7 м до 1,8 м, 1 900 рублей - от 1,9 м до 2 м», - уточнили в мэрии.

В Пензе будут работать более 70 точек по продаже елок. Базары должны иметь ограждение, освещение и новогоднее оформление. Обязательна вывеска с информацией о продавце, режиме работы и розничных ценах на продукцию.

«Предпринимателям следует содержать площадки в надлежащем санитарном состоянии, своевременно очищать территории от снега. По окончании торговли 31 декабря - провести уборку и освободить место от хвойных деревьев и торгового оборудования», - сообщили в мэрии.

В декабре 2023 года сосны высотой 1,5 м в среднем стоили 1 000 рублей. Деревья выше обходились покупателям дороже: 1 200 рублей - за 1,6 м, 1 600 рублей - за 1,8 м.