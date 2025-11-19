Плановое отключение электричества: список адресов на 20 ноября

19.11.2025 | 10:41

В четверг, 20 ноября, в части домов Пензы отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. В список, опубликованный ресурсниками, попали адреса в районе ДС «Рубин», в Ахунах, Ближнем Арбекове и на Бугровке.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Ключевского, 33-58, 60-65, 67, 69, 70-74 (четные), 78; ул. Кураева, 32, 34а, 43, 49; ул. Революционная, 33-47 (нечетные), 53.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Рахманинова, 4Б, 4в;

- СНТ Дубрава, уч. 2, 3, 5, 6, 8-11, 13а, 14, 15, 17, 21-23, 25-27, 29-32, 34, 35, 40, 46, 48-51, 56-59, 62, 64-67, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82, 84, 87, 88, 90, 91, 95-99, 101, 104, 108-110, 114, 116-119, 122-125, 127-129, 131-136, 138-142, 144, 146, 147, 149-154, 156, 159-164, 166, 167, 169, 170, 173-179, 182-184, 186, 187, 189-191, 194-203, 205, 207-212, 215, 217, 219-222, 224-226, 228-231, 236-241, 244-247, 249-253, 259-262, 267-269, 271, 272, 274-276, 278, 285, 286, 288-292, 294, 296, 298, 299, 302-313, 315-324, 327, 329-332, 337-340, 342, 344-347, 349-362, 365, 369, 371-375, 377, 378, 380, 392-394, 396-402, 405а, 407, 408, 410, 412, 414, 416, 417, 419, 420, 425, 427-435, 437-439, 441-444, 447-452, 454-456, 458, 459, 461, 462, 464-468, 470-472, 474, 476, 477, 479-482, 486, 486а, 487, 489-496, 498-505, 508-512, 517-520, 522-524, 526, 531, 536, 539, 540, 542, 543, 548, 551, 553, 554, 556, 557, 559, 566-575, 619, 621, 623, 624, 628-630, 632, 636, 640, 652, 670, 672-674, 686, 689, 693, 705, 713а, 729, 732, 736, 762, 784;

- ул. Громова, 50; ул. Есенина, 30Б, 32; ул. Красноармейская, 64, 66, 68-94, 96-106, 108-113, 115-124, 126; ул. Огарева, 115, 115а, 117-136, 138, 140; 3-й пр-д Огарева, 2, 2Б, 4-17, 19, 19а, 21; ул. Островского, 98, 98а, 100, 102, 104-112, 114-145, 148-152, 154-171, 173, 175, 177, 179а; ул. Полярная, 21; 1-й пр-д Полярный, 3-9, 12-14, 16, 17, 23, 25, 27, 29; 2-й Средний пр-д, 27, 29-42; ул. Средняя, 71.

С 9:00 до 12:00:

- 1-й Гражданский пр-д, 3/1, 4-8, 10, 12; 2-й Гражданский пр-д, 3, 4, 5, 5в; ул. Дарвина, 1, 1а, 3, 5-11, 14-30 (четные), 36; пр-д Дарвина, 1/60, 4-6, 8, 8а; ул. Жуковского, 47; ул. Ключевая, 79, 81, 83, 84, 86, 93а, 98-112Б (четные); пр-д Некрасова, 3-13, 15-20, 22, 25, 27-31, 33, 34, 35; ул. Некрасова, 27, 33, 35, 37, 40, 46, 48; ул. Ново-Гражданская, 11-31 (нечетные), 32-34, 36-50, 52-80 (четные); ул. Проломная, 1, 4в; ул. Пугачева, 101, 103, 107, 109, 113; ул. Пушкина, 136-144 (четные), 148, 152-158 (четные), 164-170 (четные); ул. Солдатская, 37, 39, 41.

С 9:00 до 16:30:

- площадь Мироносицкая, 3, 3а, 4; ул. Ново-Революционная, 9-25 (нечетные); ул. Революционная, 2, 2д, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 23Б, 25, 27, 29, 31.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Минская, 12; ул. Одесская, 5, 7, 9, 11/30; ул. Ульяновская, 26.