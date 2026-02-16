17 февраля в Пензенской области похолодает

17 февраля в Пензенской области ожидается облачная с прояснениями погода, на протяжении суток будет идти снег, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут -8...-13 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до -6...-11, к следующей ночи, на среду, похолодает до -16...-21.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с, в ночные и утренние часы местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Ранее метеорологи сообщили, что на начавшейся рабочей неделе Балканский циклон, принесший в регион непогоду, отступит к Уралу, ему на смену с запада придет антициклон.

Осадки сначала ослабеют, а затем и вовсе прекратятся, температурный режим понизится.