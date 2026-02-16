«Они поплывут»: в гордуме обсудили проблему со снегом в частном секторе

В частном секторе Пензы необходимо определить участки муниципальной земли, где можно было бы складировать снег. С такой инициативой на комиссии гордумы в понедельник, 16 февраля, выступил депутат Алексей Петров.

Он напомнил, что многие улицы сами по себе очень узкие, а после проезда трактора образуются снежные отвалы. Как только потеплеет, все это потечет во дворы пензенцев.

По мнению Алексея Петрова, если определить места на муниципальной земле, откуда после складирования можно было бы быстро вывезти снег, это значительно облегчило бы жизнь горожанам из частного сектора.

«Иначе они у нас поплывут», - констатировал депутат.

При обсуждении идеи другие народные избранники напомнили, что сейчас управляющим компаниям запрещено складировать снег на муниципальных территориях.

Возможно ли реализовать инициативу Алексея Петрова, пока неизвестно.

Ранее стало известно, что в Пензе свалка может принимать в сутки только 12 000 куб. м собранного с городских улиц, дорог и дворов снега. Если вывозить больше, площадка «задохнется».