Пензенцы стали чаще запрещать сделки с жильем без личного участия
В 2025 году жители Пензенской области подали 26 681 заявку на запрет совершения сделок с недвижимостью без личного участия собственника и актуализацию персональных данных в ЕГРН.

Это на 51% больше, чем в 2024-м, отметили в региональном управлении Росреестра.

Мера нацелена на защиту владельцев квартир и домов от мошенников. Одна из схем аферистов предполагает переход прав собственности по подложным бумагам помимо волеизъявления собственника. Вернуть все обратно чрезвычайно затруднительно.

Чтобы запись о запрете появилась в базе данных, собственникам нужно подать заявление. Сделать это можно через МФЦ, услуга оказывается бесплатно. После этого все поступающие по доверенности документы в Росреестре рассматривать не станут.

«Кроме того, мы всегда рекомендуем вносить в ЕГРН сведения об адресе электронной

почты и актуализировать свои персональные данные, например сведения о меняющемся

паспорте», - сообщила руководитель регионального управления Росреестра Оксана Романова.

Такие шаги позволят отслеживать уведомления об изменениях в статусе объекта недвижимости, которые будут поступать по e-mail.

«Если вдруг окажется, что вы никаких документов к нам не подавали, то сможете оперативно уведомить об этом и сделка не состоится», - пояснила Оксана Романова.

Корректировки можно внести также через МФЦ.

