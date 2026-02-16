В график пригородных поездов на 24 февраля внесли изменения

В график пригородных поездов на 24 февраля внесли изменения
В график движения пригородных поездов по Пензенской области вносятся изменения в связи с праздником - Днем защитника Отечества.

На 24 февраля назначаются следующие поезда:

- № 7245 Пенза-I (отпр. в 10:32) - Башмаково (приб. в 13:39);

- № 7240 Башмаково (отпр. в 13:41) - Пенза-I (приб. в 16:56).

В этот же день, 24-го, выводятся из графика поезда № 7241 Пенза-I (отпр. в 10:32) - Белинская (приб. в 12:06) и № 7242 Белинская (отпр. в 15:22) - Пенза-I (приб. в 16:56), сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

В 2026 году День защитника Отечества выпадает на понедельник. Благодаря этому россиян ждут 3 выходных дня подряд - с 21 по 23 февраля.

