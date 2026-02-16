Мнение: домовые чаты в MAX превратили в чаты УК

Домовые чаты в мессенджере MAX стали чатами управляющих компаний, обратил внимание пензенец. По его мнению, жильцы в результате оказались в невыгодном положении.

«Зачем Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской области превратили домовые чаты в MAX в чаты УК? Министерство как владелец домового чата в MAX (это они его создали) наделило ролью администратора управляющую компанию дома, т. е. представитель УК, что сидит в чате, имеет полный функционал по удалению неугодных сообщений», - пояснил пензенец в письме в редакцию PenzaInform.ru.

Щекотливые темы (смену УК, как УК тратит деньги) в таких условиях не обсудить, отметил он.

«Предвижу вопрос, кто будет модерировать чат, если лишить УК роли админа, и отвечу так: пусть модерирует Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской области как владелец чата, ЦУР (центр управления регионом), председатель совета многоквартирного дома (при наличии), ответственный собственник или кто угодно, но точно не УК, которая гасит любые обсуждения против нее», - выразил мнение горожанин.

Редакция PenzaInform.ru направила запрос в областное министерство ЖКХ и ГЗН, в котором изложила суть обращения читателя. В поступившем ответе говорится, что, по сути, никаких ограничений на УК как администраторов чатов не наложено.

«Домовые чаты создавались централизованно по поручению Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Минстрой России). Минстроем России министерство [ЖКХ и ГЗН] назначено владельцем домовых чатов. Управляющим организациям предоставлена функция администраторов домовых чатов. Обязанности и права каждой из вышеуказанных ролей в настоящее время не определены положениями жилищного законодательства», - пояснили в министерстве.