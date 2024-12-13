Пенза до сих пор не получила акт готовности к отопительному сезону

13.12.2024 | 17:01

Жителей Пензы беспокоят коммунальные аварии, периодически случающиеся на сетях. Накануне, к примеру, из-за ремонта на улице Аустрина часть города осталась без отопления. В зону отключения ресурса попали 65 многоквартирных домов и 8 социальных учреждений.

«Слышал, что Пензу в этом году не признавали готовой к отопительному сезону. Получил ли город паспорт готовности? Если нет, то что это означает?» - поинтересовался один из читателей PenzaInform.ru.

Редакция направила его вопрос в региональное министерство ЖКХ и ГЗН и в пятницу, 13 декабря, получила оттуда ответ за подписью первого заместителя руководителя ведомства Дмитрия Сагайдачного.

В письме говорится, что состояние муниципальных образований Пензенской области перед отопительным периодом оценивает Средне-Поволжское управление Ростехнадзора.

«На 15.11.2024 по итогам проведенной проверки городскому округу «г. Пенза» выдан акт неготовности. Это означает, что по результатам проведенного Ростехнадзором анализа представленных документов выявлено несоответствие требованиям действующих правил.

Администрацией города совместно с теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии проводятся мероприятия по устранению замечаний для получения акта готовности к отопительному периоду - 2024/2025 без выдачи паспорта», - пояснил Дмитрий Сагайдачный.

Повторная проверка запланирована в срок до 27 декабря.

Прошлый отопительный сезон в областном центре стартовал 9 октября 2023-го. Он продлился 184 дня - до 10 апреля 2024-го. За это время ресурс отключали 372 раза. Кроме того, в Пензе случилось несколько крупных аварий.