С 1 марта оформить единое пособие станет сложнее

С 1 марта в России вступит в силу обновленный порядок учета алиментов при назначении единого пособия для малоимущих семей, который усложнит оформление выплаты гражданам, получающим алименты.

Сейчас при расчете единого пособия учитываются минимальные размеры алиментов, привязанные к МРОТ. С 1 марта ситуация изменится: если судебного решения или приказа об уплате алиментов нет, выплаты будут рассчитываться исходя из среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в регионе.

При определении права на единое пособие алименты будут учитываться в следующих размерах:

- на одного ребенка — четверть среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе;

- на двух детей — треть среднемесячной номинальной начисленной зарплаты;

- на трех и более детей — половина среднемесячной номинальной начисленной зарплаты.

Например, по действующим правилам, минимальные алименты на одного ребенка составляют 25% от МРОТ - 6 773,25 рублей. По новым правилам с 1 марта 2026 года за основу будет браться среднемесячная номинальная заработная плата в Пензенской области. По данным Пензастата, в октябре 2025 года она составила 68 457 рублей. Минимальный размер алиментов, который необходимо будет подтвердить для получения пособия, теперь будет равен 17 114,25 рубля.

Если алименты уже назначены судом, изменений не будет. В доход семьи будут засчитываться только фактически перечисленные суммы, указанные в заявлении на пособие.

Нововведение направлено на повышение адресности социальных выплат, а также на защиту прав детей из малоимущих семей, обеспечивав корректное отражение доходов родителей в официальных документах.

Напомним, с 1 января 2026 года минимальный доход для назначения единого пособия был увеличен с 4 до 8 МРОТ за 12 месяцев расчетного периода. При МРОТ в 27 093 рубля минимальный годовой доход теперь должен составлять 216 744 рубля.