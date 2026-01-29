Пензенцы могут помочь бойцам СВО в учреждениях культуры

Пензенцы могут помочь бойцам СВО в учреждениях культуры
Пензенские учреждения культуры присоединились к благотворительной акции по сбору теплых вещей и предметов обихода для бойцов СВО. Список обнародовали в областном минкульте.

В Литературном музее (Кирова, 2) на первом этаже действует пункт, где можно оставить новые шапки, перчатки, термобелье и другие зимние вещи. Их принимают с 9:00 до 18:00.

«Кукольный дом» (Чкалова, 35) собирает для военнослужащих хлопковые и шерстяные носки, варежки и теплые перчатки. Сдать их можно со вторника по пятницу, с 10:00 до 16:00, до 23 февраля.

В колледже искусств (Плеханова, 15) Добро.Центр «Волонтеры культуры» принимает термобелье, берцы и теплую одежду, а также предметы быта (газовые горелки, термосы, фонарики, спальные мешки и дождевики).

Областная библиотека для детей и юношества (Толстого, 8а) предлагает всем неравнодушным людям приносить теплые носки, варежки и перчатки. Прием идет до 23 февраля с 10:00 до 16:00.

