Сердобчан приглашают вступить в поисковый отряд «ЛизаАлерт»
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» призывает жителей Сердобска и Сердобского района вступить в свои ряды: там нет обученной команды добровольцев.

«Это значит, что если кто-то потеряется - ребенок, пожилой человек с потерей памяти, грибник, - драгоценные часы будут уходить на дорогу. Дорогу наших волонтеров из Пензы или других городов. Часы, в которые можно искать», - пояснили в отряде.

Активисты пытаются исправить эту ситуацию и приглашают сердобчан создать локальную поисковую группу.

Для этого в феврале стартует специальное обучение по проекту «Будь с нами!». Оно бесплатно.

Теоретические занятия будут проходить онлайн (вебинары и общение с инструкторами в закрытом чате). Практические организуют в Сердобском районе - туда приедут опытные поисковики и на местности научат работе с навигатором, компасом, портативной радиостанцией, а также основам поисковой тактики в природной и городской среде.

Стать добровольцем может любой местный житель старше 18 лет. Желающим присоединиться нужно заполнить анкету.

поиск розыск волонтер
 
 
 
 
 

