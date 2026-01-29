30 января в Пензенской области будет снежно и ветрено

В пятницу, 30 января, в Пензенской области будет облачно. Ожидается снег, в том числе мокрый, местами сильный, сообщает Приволжское УГМС.

В отдельных районах прогнозируются метель, слабый гололед, снежные заносы и гололедица на дорогах.

Ветер подует с северо-востока со скоростью 8-13 м/с. Его порывы могут достигать 15-18 м/с.

В ночь на пятницу уличные термометры покажут 0...-5 градусов, ожидаются такие же порывы ветра, снег, местами метель и гололедица. Днем температура воздуха не изменится.

В ночь на субботу похолодает до -5...-10, в отдельных районах - до -15 градусов. Синоптики обещают сильный снег.

В народном календаре 30 января - Антон-перезимник. На Руси подмечали, что в этот день не стоит верить теплой погоде: «Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет - все морозом стянет».