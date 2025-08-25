В Пушкинском сквере вырубят больше деревьев, чем предполагали

Сетевое издание|18+|Понедельник|25 авг 2025|16:35
В Пушкинском сквере продолжается вырубка зараженных деревьев, начавшаяся 8 августа. Волонтеры «Зеленой дружины» при проверке констатировали, что процесс окажется более масштабным, чем предполагалось.

«Ранее некоторые общественники считали, что нужно срубить не более 8 деревьев, а остальные можно спасти и вылечить. Однако специалисты пришли к другому мнению. Они обнаружили, что погибших деревьев (полностью высохших) гораздо больше, и их нужно полностью срубить», - пояснили в городском УЖКХ.

Поэтому работы решено продолжить.

Как уже сообщалось, растения заражены ясеневой златкой. Это опасное насекомое, способное вызывать гибель молодых и ослабленных деревьев. Важно как можно быстрее предотвратить распространение личинок.

В городе выявили сразу несколько очагов заражения вредителем (на Олимпийской аллее, в парках и скверах) и ввели карантинный фитосанитарный режим, предусматривающий уничтожение веток и стволов путем сжигания.

В Детском парке на улице Кронштадтской, где столкнулись с такой же проблемой, изначально попытались спасти деревья, опилив некоторые ветви, однако этих мер оказалось недостаточно, и стволы все-таки решили снести.

В управлении ЖКХ заверили, что на месте срубленных деревьев уже осенью начнут высаживать новые крупномеры: липы, клены, рябины, каштаны.

Источник — фото УЖКХ
