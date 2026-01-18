Стихийные горки: в чем опасность и кто понесет ответственность

Самодельные горки - источник повышенной травмоопасности. Кататься можно только в специально организованных местах, предупредили в пензенском ЦУРе.

«Наиболее уязвимы поясничный отдел позвоночника, лучезапястные и голеностопные суставы. Травмы головы вследствие ударов могут произойти при столкновении детей друг с другом. Возможны падения с трамплинов и удары о препятствия. Особенно небезопасны ледянки, поскольку они совершенно лишены амортизационной защиты, а контакт с поверхностью жесткий. Санки-«ватрушки» развивают значительную скорость, что также повышает риск серьезных повреждений», - процитировали в ведомстве завотделением травматологии и ортопедии областной детской больницы имени Н. Ф. Филатова Алексея Василистова.

В конце декабря Росстандарт утвердил ГОСТ на сооружения для катания на тюбингах. Согласно регламенту, допускается максимальная высота 7 м, ширина - как минимум 1,5 м, а угол наклона предусмотрен в пределах 20-25 градусов. На горках выше 1 м необходима перекладина поперек проема к съезду на высоте 90-120 см от поверхности в этом месте.

Ответственность за повреждения, полученные на сертифицированной горке, возлагается на тех, кто ее установил, а на стихийной - на главу муниципалитета и родителей пострадавших детей.

В городской администрации пензенцам предложили проводить зимний досуг в парке Белинского, где установили ледяные горки. Идея подверглась критике горожан.

«В парке Белинского очень хорошо придумали: платить нужно не только за ребенка, но и за родителей. Жирно как-то за 3 горки с огромными очередями», «Чтобы доехать в парк Белинского, надо на остановке общественного транспорта простоять не менее 30 минут и потом еще с ребенком влезть в салон», - возразили пользователи телеграм-канала PenzaInform.

Многие еще помнят, как самодельные горки для катания сооружали сами жители во дворах. Теперь затея стала рискованной.

«А потом найдется кто-нибудь, кого будут раздражать дети, он нажалуется, приедет трактор от управляйки и сроет вашу горку. Ибо не по регламенту и без согласия всех жильцов», «Самовольное возведение горки, не соответствующей техрегламенту, административно наказуемо, а если, не дай бог, кто-то на этой горке получит травму, то и уголовка может нарисоваться», - отмечают горожане.

Они просят власти установить горки на площади у филармонии и в Комсомольском парке, однако получают отказы. Оборудовать места для катания не позволяют техрегламенты.

В ЦУРе также напомнили адреса приемных пунктов, куда следует обращаться с травмами. Для взрослых работает пункт на Пионерской, 4 (тел. 99-27-20, для детей - на Бекешской, 43 (тел. 42-84-56).