В крещенскую ночь у неофициальных купелей будет дежурить полиция

В ночь на 19 января жителей Пензы примет купель в зоне отдыха у ЖК «Сурская Ривьера» на ГПЗ. Это единственное место, отведенное под крещенские купания в областном центре.

Дно водоема уже проверено, оборудован сход к воде, предусмотрено освящение иордани. С 23:00 здесь будут дежурить спасатели, врачи скорой помощи и полицейские.

Самостоятельно делать проруби опасно, напомнили в мэрии.

«Помните: в этом случае вы берете на себя ответственность за жизнь и здоровье других людей», - предупредил глава города Олег Денисов.

Сотрудники районных администраций, управления по делам ГОЧС, полиции будут дежурить и там, где ожидаются несанкционированные купания. Такие места есть, в частности, в районе Чапаева, 4 и 5; 2-й улицы Кошевого, 13 и 14; Лодочной, 1а; Красноярской, 69; на улицах Гребной, Пушкари, Кордон Студеный, Совхоз-техникум, возле клинической больницы № 6 и на острове Пески.

За выход на лед там, где выставлены запрещающие знаки, предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа - от 500 до 1 000 рублей.