В Пензенской области 18 января ожидается мороз до -32

В Пензенской области в воскресенье, 18 января, ожидается ясная морозная погода, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на 18-е число местами в регионе температура опустится до -27…-32 градусов. Утром температура составит около -24.

Днем синоптики ожидают малооблачную погоду без осадков. Ветер будет слабым и неустойчивым.

Уличный термометр покажет -15…-20 градусов.

По прогнозам, пик морозов в Пензенской области придется именно на 18 января. Аномальный холод принес воздух из Арктики. Далее его влияние начнет ослабевать.