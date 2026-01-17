В Пензенской области 18 января ожидается мороз до -32

Общество

В Пензенской области 18 января ожидается мороз до -32
Печать
Telegram

В Пензенской области в воскресенье, 18 января, ожидается ясная морозная погода, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на 18-е число местами в регионе температура опустится до -27…-32 градусов. Утром температура составит около -24.

Днем синоптики ожидают малооблачную погоду без осадков. Ветер будет слабым и неустойчивым.

Уличный термометр покажет -15…-20 градусов.

По прогнозам, пик морозов в Пензенской области придется именно на 18 января. Аномальный холод принес воздух из Арктики. Далее его влияние начнет ослабевать.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
погода прогноз синоптик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!