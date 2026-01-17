В Пензенской области хотят создать корпоративные детсады и поликлиники

В Пензенской области в пилотном режиме хотят запустить новый проект по созданию корпоративных яслей, детских садов и поликлиник.

Учреждения будут обслуживать работников промышленных предприятий, рассказали в региональном минтруде.

При создании таких детсадов и поликлиник планируют использовать механизмы государственно-частного партнерства.

В регионе, по данным Пензастата за 2024 год, на 1 000 детей приходилось 962 места в дошкольных образовательных учреждениях.

Что касается поликлиник, то многие из них нуждаются в ремонте. Например, в Пензе более 60% медучреждений, где обслуживают взрослых, требуют капитального обновления. В областном бюджете нет денег на это.