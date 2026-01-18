В историческом центре Пензы будут строить 5-этажную гостиницу

В историческом центре Пензы будут строить 5-этажную гостиницу
На улице Калинина в областном центре хотят построить 5-этажную гостиницу. Постановление о согласовании ее архитектурного облика размещено на сайте городской администрации.

Документ подписал 29 декабря 2025 года глава Пензы Олег Денисов. Под объект отведен участок с кадастровым номером 58:29:4005009:25, его адрес - улица Калинина, 16 (напротив наркологической больницы).

Общая площадь здания составит 577 кв. м.

Участок на Калинина, 16, расположен между 2 многоэтажками. Прежде здесь стоял дом, построенный в XIX веке. Пензенцы просили внести его в список объектов культурного наследия, но безуспешно. В 2021 году здание снесли, сейчас место пустует.

Ранее стало известно о планах возвести жилой дом переменной этажности на на улице Суворова, 120. Его облик мэрия согласовала также 29 декабря.

