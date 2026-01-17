В России частично блокируют мессенджер Telegram

У пользователей Telegram в России наблюдаются проблемы со скоростью загрузки видео. Это - последствия частичной блокировки мессенджера в стране.

По словам заместителя председателя Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова, Роскомнадзор частично блокирует Telegram из-за невыполнения предъявленных требований.

«То, что сейчас происходит, когда у некоторых клиентов не загружаются большие видео, то есть скорость русского трафика уменьшилась, это, на мой взгляд, такой мягкий сигнал со стороны Роскомнадзора. Он напоминает владельцам и руководству Telegram о том, что нужно быстрее реагировать на претензии», - пояснил Свинцов в беседе с изданием News.ru.

По его мнению, полной блокировки мессенджера в ближайшие полгода-год не будет. Главное - чтобы владелец Telegram должным образом взаимодействовал с властями.

«По линии борьбы с продажей наркотиков и террористическими угрозами Telegram взаимодействует очень оперативно, и мы видим, как происходит эта работа. Доступ спецслужбам для анализа тех или иных информационных потоков предоставляется, компания взаимодействует. Но есть и вторая часть, которую в мессенджере решают не так быстро. Это, например, анонимные каналы. Они сегодня в огромном числе присутствуют в Telegram», - отметил Свинцов.

В конце 2025-го в России ограничили работу мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Как пояснили в Роскомнадзоре, площадку используют для организации преступлений, а также для того, чтобы совершать мошеннические действия и вербовать граждан для соучастия в противоправных действиях.