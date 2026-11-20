Каркас главной городской елки, которая будет украшать площадь Ленина в Пензе, уже собран. Рабочие приступили к монтажу искусственной хвои. Также установлено ограждение конструкции, состоящее из щитов с новогодними поздравлениями.

Сборка началась 10 ноября и должна завершиться к 1 декабря. После закрепления хвои «дерево» украсят красными и золотыми шарами, колокольчиками, снежинками и гирляндами. На макушке появится звезда.

На площади уже установили светодиодные елочки разной высоты. Вскоре сюда привезут две числовые инсталляции «2027» - обычно одну ставят напротив сквера Славы, вторую - напротив сквера «Копилка пословиц».

Впервые в этом сезоне тут же появится 15-метровая конструкция «С НОВЫМ ГОДОМ!». Ее купили на средства туристического налога за 1 178 000 рублей.

С 21 декабря на площади Ленина также начнет работать дом Деда Мороза, где маленькие пензенцы смогут пообщаться с зимним волшебником.