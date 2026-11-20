ВТБ фиксирует, что мошенники все чаще обращаются к россиянам, представляясь сотрудниками госорганов, и при этом стремятся оградить жертву от родных, друзей и других людей, которые могли бы помешать реализации схемы. Сценарии у них разные, но логика общая: обострить проблему, предложить решение и подвести к передаче денег строго конфиденциально.

Мошенники используют многоходовые схемы для изоляции жертвы.

Ход первый: «конфиденциальность». Звонящий представляется сотрудником правоохранительных органов и с первых слов запрещает рассказывать кому-либо о разговоре: «дело секретное», иначе «сорвете операцию и станете фигурантом». Так у человека отнимают право на первый естественный шаг - позвонить близкому.

Ход второй: «не кладите трубку». Человека просят оставаться на линии, «пока идет проверка», и не прерывать соединение. Разговор растягивают, переключая жертву между якобы следователем, сотрудником банка и представителем службы безопасности, и у каждого из них новый голос, подтверждающий легенду. Мошенник знает: если человек положит трубку, чтобы позвонить близким или в банк, то схема развалится.

Ход третий: «рядом никого быть не должно». Мошенники убеждают, что родственники могут быть причастны к делу или находиться под подозрением: «не сообщайте супругу, он может оказаться замешан». Близкий человек превращается из союзника в угрозу. Одновременно жертву отговаривают обращаться в отделение банка: «сотрудники могут быть в сговоре с мошенниками».

Ход четвертый: поддельный реквизит вместо живого собеседника. В ход идут удостоверения в мессенджерах, постановления с печатями, ссылки на фальшивые сайты ведомств. Их задача - заменить жертве реальных людей: вместо консультации в банке - «официальный документ», вместо совета близкого - «предписание следователя».

Ход пятый: «безопасный счет». Человека, отрезанного от всех, кроме мошенника, убеждают перевести деньги на «защищенный счет», который «откроет сотрудник банка».

«Самое опасное в этой схеме не только страх, но и одиночество. Мошенники прекрасно понимают: человека, которому есть с кем посоветоваться, сложнее обмануть. Важно замечать признаки мошенничества - фраза «никому не говорите» должна насторожить. Услышав ее, прервите разговор и позвоните близкому человеку - этот один звонок стоит дороже любого «безопасного счета» и разрушит обман на первом же шаге. Настоящие сотрудники госорганов или банков никогда не просят сообщать коды из СМС или переводить на безопасные счета», - отметил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности - вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.