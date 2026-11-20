В пятницу, 27 ноября, поликлиника в Заречном проведет последнюю ночную диспансеризацию в 2026 году, сообщил в соцсетях глава закрытого города Алексей Костин.

Акцию организуют для тех, кто занят днем: пройти обследование можно будет с 20:00 до 24:00. Необходима предварительная запись по телефону 22-22-59.

Пациентам выполнят общий и биохимический анализы крови, анализ на вирус гепатита С и ВИЧ, флюорографию, электрокардиографию, антропометрию и измерят внутриглазное давление.

Для женщин дополнительно предусмотрены маммография, осмотр гинеколога и взятие необходимых мазков.

За 2 часа до обследования нельзя есть, можно только пить чистую воду.

Первая ночная диспансеризация прошла в Заречном 23 июля и получила одобрение горожан.