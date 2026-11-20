В предстоящие выходные Пензенская область останется под влиянием высотного циклона. Об этом предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Сохранится облачная погода. По-прежнему будут идти осадки смешанного характера, которые станут причиной образования гололедных явлений», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Ания Антонова.

По ее словам, температурный режим останется повышенным.

Так, в субботу днем ожидается до +7 градусов, в воскресенье до +3, в понедельник до +2. По ночам прогнозируется максимум -2 градуса (в воскресенье), в основном же ртутные столбики ниже 0 не опустятся.

Ветер будет менять направление с юго-восточного на юго-западное, его порывы достигнут самое большее 14 метров в секунду.