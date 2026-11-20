В Пензе закрыли для проезда участок на Большой Радищевской в районе дома № 10 на улице Пушкина. Об этом сообщили в городской администрации в пятницу, 20 ноября.
Причина ограничений - ремонт на теплосетях.
Предполагается, что работы завершатся 25 ноября и движение транспорта восстановят.
Водителям посоветовали выстраивать свой маршрут с учетом этой информации.
Ранее данный участок улицы Большой Радищевской также закрывали для движения, чтобы ресурсники выполнили технологическое присоединение тепломагистрали.
Отрезок дороги оставался недоступен с 21 сентября по 14 ноября.