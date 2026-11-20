В Пензе закрыли для проезда участок на Большой Радищевской в районе дома № 10 на улице Пушкина. Об этом сообщили в городской администрации в пятницу, 20 ноября.

Причина ограничений - ремонт на теплосетях.

Предполагается, что работы завершатся 25 ноября и движение транспорта восстановят.

Водителям посоветовали выстраивать свой маршрут с учетом этой информации.

Ранее данный участок улицы Большой Радищевской также закрывали для движения, чтобы ресурсники выполнили технологическое присоединение тепломагистрали.

Отрезок дороги оставался недоступен с 21 сентября по 14 ноября.