На Соборной площади в Пензе в рамках подготовки к новогодним и рождественским праздникам установили живую ель.

«Вчера вечером ее привезли и сразу начали монтаж. Приступить к украшению праздничного дерева планируется на следующей неделе», - рассказал глава города Олег Денисов на своих страницах в соцсетях.

Само дерево ранее заказали за 200 025 рублей. По техническому заданию 8-метровая ель с диаметром нижнего яруса ствола 20-30 см должна иметь густую крону, идеальную конусовидную форму и неколючие темно-зеленые иголки.

Монтаж и украшение обойдутся в 525 160 рублей.

На Соборной площади также появятся традиционные фигуры рождественских ангелов. В этом году им потребовался предварительный ремонт - возникли проблемы с подсветкой.

В прошлом году сама елка стоила 130 000 рублей, ее купили у пензенского предпринимателя. Монтаж и оформление обошлись в 465 265 рублей, за дело взялся ИП из Бессоновки.