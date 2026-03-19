Пензенские медучреждения подготовят к возвращению бойцов СВО

В Пензенской области должны подготовиться к возвращению нескольких тысяч ветеранов СВО, сообщил министр здравоохранения Вячеслав Космачев на итоговой коллегии ведомства в четверг, 19 марта.

По его словам, на последнем совещании с участием фонда «Защитники Отечества» региону поручили проверить оснащение и экономическую базу медучреждений, чтобы подготовить их к обслуживанию бойцов.

Сейчас на медицинском учете стоят более 1 200 участников СВО. В 2025-м 865 из них прошли диспансеризацию.

В этом году в Пензе диспансеризацию бойцов (и первый, и второй этапы) будут централизованно проводить в городской поликлинике № 14.

Ветераны, проживающие за пределами областного центра, могут пройти осмотр на базе центральных районных больниц. Возможна их доставка в учреждение.