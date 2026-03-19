Пензенцы стали реже умирать от болезней системы кровообращения

В Пензенской области за 5 лет, с 2020 по 2025 год, на 15,2% удалось уменьшить показатель смертности от болезней системы кровообращения. Такие данные на итоговой коллегии регионального минздрава в четверг, 19 марта, привел глава ведомства Вячеслав Космачев.

Если в 2020-м коэффициент составлял 902,7 на 100 000 населения, то в 2025-м - уже 757,6.

Сейчас в регионе под наблюдением врачей находятся более 10 000 человек с болезнями системы кровообращения. Они получают медикаменты и регулярно проходят обследования.

«И в 2026 году мы будем организовывать работу так, чтобы каждый житель мог своевременно обратиться за медицинской помощью и получить ее без задержки и затем (уже с учетом диагностики) имел возможность без задержек попасть в первичный сосудистый центр. Эта система отлажена в совершенстве», - отметил Космачев.

По его словам, в Пензенской области выросло число хирургических вмешательств, нацеленных на помощь пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, - это дало результат.