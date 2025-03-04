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Общество

«Мост ужасов» в Никольском районе будет закрыт еще год

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В Никольском районе вновь продлили срок перекрытия моста через Суру на дороге с. Большой Вьяс - пгт Сура - с. Маис.

В народе он получил такие названия, как «мост экстремалов», «мост адреналина» и «мост ужасов». Конструкция много лет находилась в аварийном состоянии, перед ней был установлен знак «Проезд запрещен». Но автомобилисты все же ездили, рискуя жизнью, так как здесь пролегал кратчайший путь к соседним населенным пунктам.

В сентябре 2021 года в ситуацию вмешалась прокуратура. Проверка установила, что «мостовое сооружение имеет серьезные дефекты, в том числе сквозную коррозию нижнего пояса пролетных строений».

В начале 2022 года ради безопасности людей мост закрыли до 10 марта 2023-го. Потом срок сдвинули до марта 2024-го. Затем перекрытие продлили до 1 марта 2025 года.

«Мост ужасов» в Никольском районе будет закрыт еще год

Теперь проезд по мосту закрыт до 4 марта 2026 года, сообщили в Министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области.

Автомобилистам по-прежнему придется объезжать данный участок согласно установленной схеме.

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