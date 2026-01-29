30 января в 3 микрорайонах Пензы отключат свет

В пятницу, 30 января, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса на Бугровке, в микрорайоне Автодром Вираж и в Терновке.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Будашкина, 33, 35, 37-57, 60-70 (четные);

- пр-д Будашкина, 55-67 (нечетные), 68-82, 85, 87, 90, 94, 96, 98, 100;

- 1-й пр-д Кольцова, 17, 17а, 29-33 (нечетные), 34-45, 48-60 (четные);

- 2-й пр-д Кольцова, 13а, 13Б, 19, 21, 22-26, 28, 30-33, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 46, 48;

- 3-й пр-д Кольцова, 1-8, 10, 10а, 11, 13-20, 22, 25-28;

- 4-й пр-д Кольцова, 1-4, 8-11, 13, 16-18, 21, 22-30 (четные);

- 5-й пр-д Кольцова, 6, 8, 8а, 10;

- ул. Маресьева, 129-143, 149, 151, 157, 157а, 159, 161, 163, 164;

- ул. Тульская, 9, 10, 16, 18, 19, 25, 27, 28, 31, 34;

- ул. Брестская, 1-3, 5-18, 20-31, 33, 39, 43, 45;

- ул. Днепропетровская, 2-5, 7-18, 22, 24;

- ул. Пушкари, 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14-34, 36-41, 42, 43а, 44, 46, 48, 50, 52, 56-86 (четные).

С 13:00 до 15:00:

- ул. Большая Арбековская, 70-84 (четные), 92а, 94, 96, 100, 102-104, 106, 108, 109, 112, 113, 116;

- ул. Большая Поляна, 3, 7, 9;

- ул. Виражная, 34, 49, 51, 53, 55, 57/40, 63-69 (нечетные), 73-87 (нечетные), 91-103 (нечетные);

- 1-й Виражный пр-д, 3-12, 14;

- 2-й Виражный пр-д, 2-14, 16, 18;

- ул. Малая Поляна, 3-14, 16-18, 20, 22;

- ул. Хорошая, 2-5, 7, 9, 10, 11, 13, 79, 81, 83, 85;

- пер. Хороший, 3-11 (нечетные), 15, 19, 21, 23, 27-35 (нечетные), 39-45 (нечетные);

- ул. Яблоневая, 66;

- ул. Ясная, 46;

- ул. Громова, 53, 62, 64/47, 68, 70, 72;

- 1-й пр-д Громова, 1-15, 16, 17;

- 2-й пр-д Громова, 3-15 (нечетные), 19, 21;

- 3-й пр-д Громова, 1-5, 7-20, 22, 24;

- ул. Краснознаменная, 41, 43-77, 79-83, 85, 87, 89;

- 1-й Краснознаменный пр-д, 14, 16;

- ул. Полярная, 3, 6, 7, 8;

- ул. Производственная, стр. 1, 56, 58, 60, 63, 65, 67-105, 107-129 (нечетные);

- 1-й Производственный пр-д, 3-9, 11;

- 2-й Производственный пр-д, 3, 4, 6-11, 13, 13Б, 19;

- 1-й Средний пр-д, 1-17, 19-24, 26-44, 48-67, 69-82, 83;

- ул. Средняя, 77, 83, 83а.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.