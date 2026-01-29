Февральское повышение: у кого пенсия вырастет сразу на 11 000 рублей

С 1 февраля в России пройдет масштабная индексация социальных выплат. Более 40 видов пособий, компенсаций и денежных выплат увеличатся на 5,6%, следует из проекта постановления Правительства РФ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Повышение пособий в 2026 году затронет семьи с детьми, пенсионеров, федеральных льготников и представителей социально значимых профессий.

Материнский капитал на первого ребенка вырастет более чем на 38,6 тысячи рублей и составит 728 921,9 рубля. При рождении второго ребенка семьи, которые уже получали маткапитал ранее, смогут рассчитывать на дополнительную выплату в размере 234 321,27 рубля. Если же поддержка при рождении первенца не оформлялась, при появлении второго ребенка семья сразу получит полную сумму - 963 243,17 рубля.

Значительно увеличится и единовременное пособие при рождении ребенка - его размер приблизится к 28,5 тысячи рублей. Ежемесячные денежные выплаты Героям Труда и женщинам, удостоенным высокого звания «Мать-героиня», вырастут примерно до 76,5 тысячи рублей.

В феврале проиндексируют и ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам. Повышение коснется инвалидов и участников Великой Отечественной войны, родителей и вдов погибших военнослужащих, граждан с особыми заслугами перед государством, людей с инвалидностью, включая детей-инвалидов, а также ветеранов боевых действий.

Отдельные изменения с февраля 2026 года предусмотрены для пенсионеров - сразу три категории получат увеличенные выплаты. Вырастут страховые пенсии граждан, которым в январе исполнилось 80 лет. Для них фиксированная выплата к страховой пенсии по старости будет удвоена и составит 9 584,69 рубля, дополнительно назначат надбавку за уход в размере 1 413,86 рубля. В итоге общая прибавка достигнет 10 998,55 рубля.

Аналогичное увеличение предусмотрено для инвалидов первой группы. Повышение назначается автоматически со дня установления инвалидности федеральным учреждением медико-социальной экспертизы и не требует подачи заявления на перерасчет.

В феврале также пересчитают ежемесячные надбавки к пенсиям членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Такие выплаты предусмотрены законом от 27 ноября 2001 года № 155-ФЗ и связаны с особыми, вредными и опасными условиями труда. Размер доплаты индивидуален и зависит от стажа и заработка. Корректировка надбавок проводится четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября, что позволяет регулярно учитывать изменения экономических показателей.