Опубликован график перечисления пенсий и пособий в феврале

Отделение Социального фонда РФ по Пензенской области опубликовало график перечисления пенсий и различных выплат жителям региона в феврале.
3-го числа получателям поступят:
- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
- ежемесячную выплату на первого ребенка до 3 лет;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву и другие меры социальной поддержки.
Ежемесячную выплату из материнского капитала проведут 5 февраля. Пособие по уходу за детьми до полутора лет перечислят 6-го числа - на 2 дня раньше обычного.
«Пенсии будут выплачены 5, 13 февраля согласно установленным датам для каждого получателя. Выплата за 23-е число поступит 20 февраля. Это касается всех видов пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности», - отметили в СФР.
Стоит помнить, что деньги начисляются в течение всего дня.
Пенсии тем, кто получает их через почту, доставят согласно утвержденному графику. Его можно уточнить в отделении.