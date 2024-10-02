Стала известна причина запаха гари в Пензе

02.10.2024 | 16:55

«Вся Пенза в дымке и запах гари, что горит?» - такой вопрос задают друг другу пензенцы в соцсетях в среду, 2 октября.

Ответ на него дали в региональном министерстве ЖКХ и ГЗН.

«По информации центра управления в кризисных ситуациях, на текущий момент в Пензенской области зафиксировано 3 действующих пожара (Шемышейский, Бековский и Камешкирский районы). В городе Пензе пожаров не зафиксировано. Возможная причина запаха - пожар в Шемышейском районе», - пояснил представитель ведомства в телеграм-канале PenzaInform.

Ситуацию с Шемышейским районом прокомментировали в МЧС.

«Сообщение о пожаре в с. Арапино поступило 1 октября в 12:50. Сгорели 3 нежилых дома на площади 190 квадратных метров. Пожар в строениях ликвидирован. На данный момент продолжается тушение травы в 3 километрах от села», - уточнили в региональном главном управлении в среду, 2 октября.