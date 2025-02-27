В Пензе коллекционер передал свои ружья на нужды СВО

27.02.2025 | 20:03

На этой неделе житель Пензы передал сразу несколько гладкоствольных ружей для нужд специальной военной операции, сообщили в областном управлении Росгвардии.

«Я больше коллекционер, чем активный охотник. Мне нравится сама эстетика оружия. Эти ружья хорошие, дорогостоящие, но я просто не могу оставить их у себя, зная, что наши ребята сейчас участвуют в активных боевых действиях. Они им гораздо нужнее. Это акт моей активной гражданской позиции», - пояснил пензенец.

В управлении напомнили: желающим безвозмездно передать оружие для нужд СВО нужно обращаться в подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства. Потребуется написать заявление о добровольной сдаче оружия на уничтожение. Специалисты определят его исправность и соответствие требованиям закона. При положительном результате оружие передадут в воинскую часть или подразделение силового ведомства.

На середину декабря из Пензенской области в зону СВО передали более 40 охотничьих ружей.

«Наиболее востребованным для использования в рамках СВО является отечественное и иностранное огнестрельное гладкоствольное многозарядное калибров 12/70, 12/76», - сообщали в региональном министерстве общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей. Также нужно российское или иностранное нарезное длинноствольное оружие калибров 7,62 мм, 8,6 мм, 12,7 мм.