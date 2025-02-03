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Общество

Названы регионы, где в 2024 году встречались энцефалитные клещи

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По итогам 2024 года Пензенская область в очередной раз вошла в число регионов России, неэндемичных по клещевому вирусному энцефалиту (эндемичный - свойственный данной местности. - Прим. ред.). Данные обнародовало местное управление Роспотребнадзора.

Среди соседей Пензенской области в списке неэндемичных также оказались Мордовия, Саратовская, Тамбовская и Рязанская области. В Ульяновской 5 из 24 административных территорий являются эндемичными: Мелекесский, Майнский, Старо-Майнский, Сенгилевский и Ульяновский районы.

В России энцефалитные клещи в 2024 году встречались в Кировской, Нижегородской, Самарской, Оренбургской, Московской, Ярославской, Тверской, Костромской, Ивановской и других областях, в Удмуртской Республике, Башкортостане, Татарстане, Марий Эл, Пермском крае и т. д.

Территория Пензенской области эндемична по иксодовому клещевому боррелиозу. За 9 месяцев 2024 года зарегистрировали 27 случаев заболевания, в том числе 5 - у детей.

Ранее сообщалось, что в 2025-м клещи могут активизироваться на месяц раньше обычного, уже в середине марта. Причина тому - аномально теплая зима.

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