Ветеранами боевых действий могут стать еще 2 категории граждан

Общество

Ветеранами боевых действий могут стать еще 2 категории граждан
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В среду, 24 июня, Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, в котором предлагается присваивать статус ветеранов боевых действий сотрудникам МЧС и Государственной противопожарной службы, участвовавшим в разминировании в зоне СВО. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке отмечается, что в 2025 году в перечень лиц, которые имеют право получить статус ветерана боевых действий, внесли военнослужащих спасательных воинских формирований, которые решают задачи гражданской обороны и проводят поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов в зоне спецоперации.

«Вместе с тем в настоящее время к работе на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области также привлекаются лица рядового и начальствующего состава Государственной противопожарной службы, работники МЧС России, не перечисленные в федеральном законе «О ветеранах» как лица, относящиеся к ветеранам боевых действий и инвалидам боевых действий», - говорится в документе.

Принятие законопроекта позволит распространить меры социальной поддержки на эти категории граждан.

Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.

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