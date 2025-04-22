Общество

Перечислены продукты, усиливающие аллергию во время цветения

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В период цветения некоторые фрукты могут обострять аллергию. Об этом News.ru рассказала врач общей практики, гастроэнтеролог, натуропат, гериатр Елена Павлова.

«Существуют перекрестные реакции у продуктов питания на пыльцу цветущих деревьев. Реакция может быть с такими продуктами, как яблоко, груша, абрикос, персик, слива, морковь, киви, вишня, черешня, банан, картофель, орехи, петрушка, укроп, сельдерей и тмин», - пояснила она.

По словам врача, важно исключать эти продукты из рациона в период цветения деревьев, так как при их попадании в организм будет усиление реакции. Соответственно, потребуется большее количество антигистаминных препаратов.

Также аллергические симптомы могут усиливать рыба и морепродукты, пшеница, яйца, молоко, сыр, шоколад и соя, поскольку содержат гистамин либо способствуют его выработке в организме.

Елена Павлова посоветовала посоветовала до начала цветения растений на 4-6 недель отказаться от таких продуктов.

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Источник — фото pxhere.com
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