Названа стоимость 1 часа работы санавиации в Пензенской области

26.02.2025 | 12:46

В Пензенской области на работу санитарной авиации в первом полугодии 2025-го готовы потратить 27 000 978 рублей. Во вторник, 25 февраля, соответствующий электронный аукцион был запущен на портале госзакупок.

Заказчиком выступает областная станция скорой медицинской помощи.

Контрактом, который заключат с победителем торгов, предусмотрено 107 часов 37 минут летного времени. Общая сумма рассчитана исходя из того, что 1 час стоит 251 476 рублей.

«Исполнитель обязан обеспечить вылеты воздушного судна не позднее чем через 30 минут в теплое время года и 60 минут в холодное время года с момента поступления заявки», - говорится в документации.

Аукцион будет проводиться до 6 марта, 10-го числа рабочая комиссия подведет его итоги. Отработать контракт необходимо до 30 июня.

В 2024 году, по данным регионального минздрава, специализированный вертолет «Ансат» санавиации совершил 50 вылетов, были эвакуированы 53 пациента.