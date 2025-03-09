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Общество

Самозапрет не распространили на некоторые виды займов

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С 1 марта в стране начал действовать самозапрет на кредиты. В Центробанке РФ пояснили, на какие виды займов ограничение не распространяется.

Под самозапрет не попадают, например, действующие кредитные карты. Однако оформить новый продукт уже не получится.

«Самозапрет нельзя установить на ипотеку, автокредиты, обеспеченные залогом транспортного средства, основные образовательные кредиты и поручительства. Риски при выдаче таких кредитов и займов минимальны, так как при оформлении договора проводятся тщательные проверки заемщика и обеспечения», - поясняется в телеграм-канале ЦБ РФ.

Граждане, установившие самозапрет, не во всех случаях могут воспользоваться рассрочкой. Все зависит от того, кто ее предоставляет.

Так, если под рассрочкой прячется заем или кредит, который дает банк или МФО, то оформить ее будет нельзя. Если же продавец использует другие способы пойти навстречу покупателю, то рассрочка возможна.

Самозапрет на кредиты устанавливается через портал госуслуг. Цель меры - защитить граждан от мошенников. Однако, по мнению экспертов, атаки злоумышленников теперь могут стать целенаправленными: стремясь получить доступ к деньгам, они станут собирать больше данных о личности жертвы.

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