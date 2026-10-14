Глава СКР поручил ускорить следствие по делу о доме в Засечном

Глава СКР Александр Бастрыкин выдал новое поручение по уголовным делам в связи с обращением о нарушении прав участников долевого строительства в селе Засечном.

Обращение поступило через приемную ведомства во «ВКонтакте». В 2024 году пензенцы купили квартиры в строящемся доме на улице Светлой.

Сдать объект планировали в 4-м квартале 2025-го, но застройщик до сих пор не выполнил обязательства.

О невозможности въехать в приобретенные квартиры в Засечном стало известно в апреле этого года. В СКР обратили внимание на ситуацию после появления в Сети видеоролика с жалобами.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ход его расследования взяла на контроль прокуратура. Руководителю компании-застройщика внесли представление.

В августе Александр Бастрыкин потребовал еще раз доложить ему о ходе следствия.

Теперь он поручил руководителю регионального СУ СКР Андрею Фишману ускорить процесс и отчитаться о результатах и о работе по реализации прав участников долевого строительства.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщили в ведомственном информационном центре.