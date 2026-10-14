В Пензе подали отопление в 58 детсадов и 39 школ

В Пензе начался отопительный сезон. С утра 14 октября батареи потеплели в 58 детских садах, 39 школах и 221 многоэтажном доме.

Об этом сообщил глава Пензы Олег Денисов вечером того же дня. Он напомнил, что в 11 стационаров ресурс подали досрочно.

Кроме того, теплоноситель подан на 21 объект управления культуры, 2 – городского комитета по физкультуре и спорту, 2 - социального управления, 7 – министерства физкультуры и спорта, 6 – регионального минобра, 2 - минкультуры и 1 - минтруда, уточнили в мэрии.

Подключение к централизованной системе снабжения производят постепенно. Тепло должно поступить везде в течение 10 дней.

По вопросам касательно сроков или качества подачи ресурса горожанам следует обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 63-10-05. Заявки принимают круглосуточно.

«Я хочу видеть конкретику: сколько объектов подключено, где проблемы, что делается для их устранения. Отдельно обращаюсь к управляющим компаниям. Разъясняйте людям порядок подключения, работайте с обращениями. Если дом еще не принимает ресурс, объясните почему и назовите сроки», - потребовал Олег Денисов на первом заседании штаба по пуску отопления.