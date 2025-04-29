30 апреля в Пензенской области будут идти дожди

29.04.2025 | 22:00

30 апреля в Пензенской области будет дождливо. Облачную с прояснениями погоду спрогнозировали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +3...+8 градусов, возможен небольшой, местами умеренный дождь. Днем воздух прогреется до +10...+15, осадки не прекратятся, вероятна гроза. Следующей ночью воздух остынет до +2...+7.

На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер, временами его порывы смогут достигать 18 метров в секунду.

Ранее метеорологи сообщили, что начиная со среды Пензенская область окажется во власти атмосферных фронтов северо-атлантических циклонов - пройдут дожди, местами с грозами и порывистым ветром, повысится температурный режим.

С давних пор подмечают: юго–западный ветер при медленно понижающемся атмосферном давлении - к продолжительному дождю. В старину считалось, что разорванные в лохмотья кучевые облака приносят ветреную, плохую погоду.