Стало известно, когда в Пензенской области потеплеет

28.04.2025 | 16:51

На этой неделе погода в Пензенской области будет меняться. Об этом предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Если в первые два дня в регионе сохранится господство антициклона (на улице будет сухо, ветрено, в ночные часы - морозно), то начиная со среды область окажется во власти атмосферных фронтов северо-атлантических циклонов.

«Ожидаются дожди различной интенсивности, местами с грозами и порывистым ветром, а также повышение температурного режима», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Во второй половине недели воздух будет прогреваться до +16...+18 градусов, ночные заморозки уже не повторятся - в темное время суток прогнозируется до +7...+8.

В прошедшие выходные жителям региона пришлось пройти через испытание холодами (в область активно поступал арктический воздух), дождем и мокрым снегом.