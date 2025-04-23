Можно ли проснуться в гробу: мнение судмедэксперта

23.04.2025 | 08:38

Быть похороненным заживо и очнуться в гробу нереально. Это утверждение высказал «Газете.Ru» судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун.

«Это литературные байки, которые приправлены всякими народными преданиями, вот и все. Многоэтапная система фиксации трупных изменений практически исключает возможность попадания в морг какого-то, условно, живого человека. Естественно, мы не можем на 100% исключать такую возможность, но она касается в первую очередь каких-то очень отдаленных уголков нашей страны, там, где система выезда, констатации не развита или ее вообще нет, или в случае экстремальных условий, когда нет возможности медицинскому работнику осмотреть тело человека. Но это все-таки из разряда казуистики. Достоверных подобных случаев я лично не знаю ни одного», - рассказал Решетун.

По его словам, при обнаружении тела без явных признаков поздних трупных изменений - гниения, мумификации, скелетирования - на место вызывают вызывают скорую помощь. Медики выявляют признаки наступления смерти. Они в числе прочих действий снимают кардиограмму, которая показывает отсутствие сердечной деятельности, а также выявляют ранние трупные изменения и заполняют бланк констатации смерти человека.

После этого на место или выезжает следственная оперативная группа, в составе которой находится судебно-медицинский эксперт, или приходит участковый.

«При приеме трупа в морге его еще раз фотографируют, осматривают и фиксируют изменения», - заключил судмедэксперт.

Таким образом, по словам Алексея Решетуна, очнуться в гробу от летаргического сна просто невозможно.