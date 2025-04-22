23 апреля в Пензенской области будет тепло и сухо

22.04.2025 | 22:00

23 апреля в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Прогноз подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут +6...+11 градусов, днем воздух прогреется до +27. Следующая ночь окажется почти такой же теплой, как предыдущая, - до +10 градусов.

На протяжении суток будет дуть умеренный южный ветер со скоростью до 13 метров в секунду.

Ранее синоптики уточнили, что в начале недели в регионе сохранится господство антициклона, благодаря чему на улице по-прежнему будет по-летнему тепло и солнечно.

В старину подмечали: если 23 апреля будет теплый вечер и тихая ночь, впереди - жаркое сухое лето.