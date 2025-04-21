Сетевое издание|18+|Вторник|22 апр 2025|02:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |

Общество

Пензенцев ждет еще несколько дней летнего тепла

Печать
Telegram

На текущей рабочей неделе погода в Пензенской области будет переменчивой. Прогноз подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Вначале сохранится господство антициклона. На улице все так же по-летнему тепло и солнечно. Но затем атмосферное давление начнет понижаться, и регион окажется в зоне влияния атмосферных фронтов. Ожидаются кратковременные грозовые дожди и понижение температурного режима», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По всей территории Пензенской области в течение рабочей недели объявляется высокая пожарная опасность леса (4-й класс).

В дневное время воздух станет прогреваться до 27 градусов. По ночам будет от +6 до +12.

Осадки прогнозируются в четверг, 24 апреля: в большинстве районов пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Похолодает в регионе к воскресенью.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте