Пензенцев ждет еще несколько дней летнего тепла

21.04.2025 | 11:59

На текущей рабочей неделе погода в Пензенской области будет переменчивой. Прогноз подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Вначале сохранится господство антициклона. На улице все так же по-летнему тепло и солнечно. Но затем атмосферное давление начнет понижаться, и регион окажется в зоне влияния атмосферных фронтов. Ожидаются кратковременные грозовые дожди и понижение температурного режима», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По всей территории Пензенской области в течение рабочей недели объявляется высокая пожарная опасность леса (4-й класс).

В дневное время воздух станет прогреваться до 27 градусов. По ночам будет от +6 до +12.

Осадки прогнозируются в четверг, 24 апреля: в большинстве районов пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Похолодает в регионе к воскресенью.