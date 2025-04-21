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Общество

В ряде домов Заводского района отключили горячую воду

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В Пензе с 21 апреля по 4 мая в ряде домов в Заводском районе ограничили подачу горячей воды.

Речь идет о следующих адресах:

- ул. Беляева, 45;

- ул. Кулибина, 13, 14, 15, 15а;

- ул. Ударная, 43;

- ул. Леонова, 26, 28, 30, 32, 34;

- ул. Ленина, 43, 45, 45а, 47;

- ул. Крупской, 23, 25, 27, 29, 31;

- ул. Циолковского, 4 (городская поликлиника), 4а, 6.

Кроме того, две недели ресурс будет отсутствовать в домах № 5, 9, 11, 13, 13а и 13Б на улице Ульяновской.

Причина - проведение гидравлических испытаний трубопроводов на прочность и плотность.

«Опрессовки являются важным этапом в рамках подготовки теплосетевой инфраструктуры города к зиме, позволяющим определить слабые места коммуникаций для дальнейшего ремонта в летний период», - подчеркнули в ресурсоснабжающей организации.

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