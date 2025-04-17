18 апреля в Пензенской области будет по-летнему тепло

17.04.2025 | 22:00

В пятницу, 18 апреля, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 7-12 м/с.

Так как регион находится под влиянием западного антициклона, на улице будет тепло. Так, в ночь на пятницу термометры покажут +6...+11 градусов. Днем воздух прогреется до +19...+24. В ночь на субботу ожидается +7...+12.

В народном календаре 18 апреля - Федул Ветреник. Предки говорили: «Пришел Федул – теплый ветер подул, окно отворил, избу без дров натопил».

Подмечали, что если днем 18 апреля тепло, а ночью прохладно, то следует ждать устойчивой хорошей погоды.