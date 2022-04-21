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Общество

Жителей области приглашают помолиться в заброшенных храмах

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В этом году в Пензенской области во второй раз пройдет акция «Пасха в каждом храме». Ее цель - на Светлой седмице помолиться в полуразрушенных и заброшенных храмах или рядом с ними, если внутри не представляется возможным.

В мае 2021 года акция прошла в церкви в честь Успения Божией Матери села Калинино Пензенского района, где в первый раз за 90 лет провели молебен и крестный ход.

На этот раз богослужения состоятся в следующих населенных пунктах Пензенской области, где есть недействующие храмы:

- 24 апреля, 11:00, с. Лопатино Городищенского района, храм Святого Николая Чудотворца ;

- 25 апреля, 9:00, с. Можарка Городищенского района;

- 25 апреля, 10:00, с. Верхний Шкафт Городищенского района, храм Святого Николая Чудотворца;

- 25 апреля, 12:00, с. Максимовка Каменского района, Троицкий храм;

- 25 апреля, 12:00, с. Вязовка Пензенского района, Никольский храм;

- 25 апреля, 13:00, с. Владыкино Каменского района, храм Преподобного Стефана Савваита;

- 26 апреля, 8:00, с. Знаменское Мокшанского района, храм в честь Знамения Пресвятой Богородицы;

- 26 апреля, 12:00, с. Ростовка Каменского района, храм Архистратига Михаила;

- 27 апреля, 10:00, с. Толузаковка Пензенского района, Никольский храм;

- 28 апреля, 10:00, с. Спасско-Александровка Пензенского района, Нерукотворенно-Спасская церковь;

- 28 апреля, 10:00, с. Николаевка Пензенского района, храм Феодоровской Иконы Божией Матери;

- 29 апреля, 10:00, с. Проказна Бессоновского района, храм Архангела Михаила.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото пензенская-епархия.рф
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Гость||

попы совсем в маразм впали. в городе то к ним полторы калеки ходит,они ещё в деревню затащить их хотят.

Гость||

Кукуха поехала совсем?

Куличи будут бесплатно раздавать верующим или пасха как день наживы?

Гость||

Сбор денег или бесплатная рабсила для уборки векового мусора?

Гость||

В этом году очень мощная рекламная компания по всем каналам.

Гость||

Мы не отказались и от резиденции гундяева А че там красиво опять же благодать! Почему туда не приглашают? На худой конец хоть в резиденцию митрополита!

Гость||

Видно доходы сильно упали раз такая реклама пошла?

Гость||

Мудренько придумано.

Имя: Гость
Комментарий:

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