Жителей области приглашают помолиться в заброшенных храмах

21.04.2022 | 15:26

В этом году в Пензенской области во второй раз пройдет акция «Пасха в каждом храме». Ее цель - на Светлой седмице помолиться в полуразрушенных и заброшенных храмах или рядом с ними, если внутри не представляется возможным.

В мае 2021 года акция прошла в церкви в честь Успения Божией Матери села Калинино Пензенского района, где в первый раз за 90 лет провели молебен и крестный ход.

На этот раз богослужения состоятся в следующих населенных пунктах Пензенской области, где есть недействующие храмы:

- 24 апреля, 11:00, с. Лопатино Городищенского района, храм Святого Николая Чудотворца ;

- 25 апреля, 9:00, с. Можарка Городищенского района;

- 25 апреля, 10:00, с. Верхний Шкафт Городищенского района, храм Святого Николая Чудотворца;

- 25 апреля, 12:00, с. Максимовка Каменского района, Троицкий храм;

- 25 апреля, 12:00, с. Вязовка Пензенского района, Никольский храм;

- 25 апреля, 13:00, с. Владыкино Каменского района, храм Преподобного Стефана Савваита;

- 26 апреля, 8:00, с. Знаменское Мокшанского района, храм в честь Знамения Пресвятой Богородицы;

- 26 апреля, 12:00, с. Ростовка Каменского района, храм Архистратига Михаила;

- 27 апреля, 10:00, с. Толузаковка Пензенского района, Никольский храм;

- 28 апреля, 10:00, с. Спасско-Александровка Пензенского района, Нерукотворенно-Спасская церковь;

- 28 апреля, 10:00, с. Николаевка Пензенского района, храм Феодоровской Иконы Божией Матери;

- 29 апреля, 10:00, с. Проказна Бессоновского района, храм Архангела Михаила.