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Религия

В селе Калинино совершили крестный ход вокруг полуразрушенного храма

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Впервые за последние 90 лет в церкви в честь Успения Божией Матери села Калинино Пензенского района была отслужена пасхальная заутреня, а затем совершен крестный ход вокруг полуразрушенного храма.

Праздничный молебен и крестный ход прошли в рамках новой для Пензенской епархии акции «Пасха в каждом храме».

«Специально было разработано последование пасахльного богослужения, которое могут совершать миряне даже в отсутствие священнослужителя. Если кто-то захочет в других селах такую же акцию провести, то можно это сделать даже без участия священнослужителя, но по благословению настоятеля ближайшего храма», - пояснила заместитель руководителя информационного отдела Пензенской епархии Анна Сорина.

«Эта идея заслуживает особого внимания как Божие благословение. Потому что все-таки мы не должны быть Иванами, которые не знают своего родства», - добавил настоятель Успенского храма протоиерей Алексей Ладыгин.

Полуразрушенное здание Успенской церкви было передано в собственность епархии во время Великого поста. Планируется, что этим летом волонтеры из строительного университета будут помогать приводить в порядок территорию храма.

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

зачем?

Гость||

ЗАЧЕМ НА СВЕТСКОМ САЙТЕ,В СВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ,РЕЛИГИОЗНЫЕ НОВОСТИ?

ЭТО ПРОПАГАНДА РЕЛИГИИ?

Гость||

Паутина поповского бизнеса расползается всё шире.Одно радует,что жертв их деятельности становится всё меньше и меньше.Скоро прозревшие опять паука прибьют и вернут украденные кинотеатры,ДК и другие помещения.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Планируется, что этим летом волонтеры из строительного университета будут помогать приводить в порядок территорию храма
Опять на халяву?

Гость||

Вирус наступает.

Плотно взял в кольцо.

Наколи мне, кольщик,

Маску на лицо.

Гость||

И он стал совсем разрушенный?

Имя: Гость
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