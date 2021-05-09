В селе Калинино совершили крестный ход вокруг полуразрушенного храма

09.05.2021 | 20:20

Впервые за последние 90 лет в церкви в честь Успения Божией Матери села Калинино Пензенского района была отслужена пасхальная заутреня, а затем совершен крестный ход вокруг полуразрушенного храма.

Праздничный молебен и крестный ход прошли в рамках новой для Пензенской епархии акции «Пасха в каждом храме».

«Специально было разработано последование пасахльного богослужения, которое могут совершать миряне даже в отсутствие священнослужителя. Если кто-то захочет в других селах такую же акцию провести, то можно это сделать даже без участия священнослужителя, но по благословению настоятеля ближайшего храма», - пояснила заместитель руководителя информационного отдела Пензенской епархии Анна Сорина.

«Эта идея заслуживает особого внимания как Божие благословение. Потому что все-таки мы не должны быть Иванами, которые не знают своего родства», - добавил настоятель Успенского храма протоиерей Алексей Ладыгин.

Полуразрушенное здание Успенской церкви было передано в собственность епархии во время Великого поста. Планируется, что этим летом волонтеры из строительного университета будут помогать приводить в порядок территорию храма.