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Общество

В трех районах области прозвучат молитвы в заброшенных храмах

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В Пензенской области в третий раз пройдет акция «Пасха в каждом храме». Ее цель - на Светлой седмице помолиться в полуразрушенных и заброшенных храмах. Если сотворить молитву внутри здания нельзя, то можно сделать это рядом.

Впервые акция прошла в мае 2021 года в церкви в честь Успения Божией Матери села Калинино Пензенского района. В 2022-м молитвы прозвучали с 25 по 29 апреля в 12 храмах, расположенных в разных районах области.

В 2023 году «Пасха в каждом храме» пройдет в следующих населенных пунктах Пензенской области, где есть недействующие храмы:

- 16 апреля, 10:00, село Верхний Шкафт Городищенского района, храм в честь святителя и чудотворца Николая Чудотворца;

- 16 апреля, 12:00, село Лопатино Городищенкого района, храм в честь святителя и чудотворца Николая Чудотворца;

- 19 апреля, 9:00, село Знаменское Мокшанского района, храм в честь Знамения Пресвятой Богородицы;

- 20 апреля, 10:00, село Проказна Бессоновского района, храм Архангела Михаила;

- 21 апреля, 10:00, село Вазерки Бессоновского района, Троицкий храм;

- 23 апреля, 10:30, село Чемодановка Бессоновского района, храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

«Присоединиться к участию в акции могут все желающие», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

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Источник — фото пензенская-епархия.рф
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